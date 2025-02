Museo del Mare, affondo di Ripepi: “Falcomatà si intesta un’opera non sua. Non credete alle farse, è il più scarso”

StrettoWeb

Massimo Ripepi si scaglia contro Giuseppe Falcomatà in merito al Museo del Mare. Il cantiere dell’opera è stato inaugurato oggi, ma la storia di questi anni è ben nota, con il blocco di tanti anni fa e i successivi fondi trovati per realizzarla adesso. A tal proposito, lo stesso Sindaco oggi è tornato sulla questione, citando l’Amministrazione Scopelliti.

Su questo il consigliere Ripepi è stato molto duro: “Falcomatà ha inaugurato un’opera non sua, dopo averla ostacolata in maniera violenta, perché voleva cancellare il ricordo del passato. Per 10 anni il silenzio assoluto, oggi si sta intestando un’opera che non è sua, ma di Scopelliti. Cittadini, non credete alle farse. Falcomatà è il più scarso Sindaco della storia e Marra è il più scarso presidente del consiglio. Ha fatto una dichiarazione scandalosa”, il riferimento all’elogio di Marra nei confronti di Falcomatà. Poi conclude: “il Museo del Mare è stata ripreso dal Governo e l’amministrazione non ha potuto fare a meno di farla”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.