Museo del Mare, così Falcomatà “firma” l’opera: la battuta su Scopelliti e la risposta a chi lo ha accusato

StrettoWeb

“Questo progetto è stato pensato e ideato nel 2007 dall’Amministrazione Scopelliti. Nel 2014, quando ci siamo insediati, strumentalmente qualcuno aveva detto che noi avevamo definanziato il progetto. Chi lo ha potuto pensare non conosce il nostro modo di fare politica, ma soprattutto ha una visione di fare politica lontana anni luce dal suo significato vero, cioè operare per la crescita di un territorio. La nostra amministrazione intanto lo ha messo in sicurezza, il progetto, perché la linea di finanziamento era incerta, per i contenziosi, per la continuità di flusso di cassa. Noi inizialmente lo abbiamo inserito tra i 14 attrattori culturali che il Ministero ha pensato per rilanciare le attività subito dopo la pandemia. Da lì sono partiti tavoli tecnici e, quando passa il tempo, i prezzi si aggiornano. Per questo abbiamo dovuto aggiungere nuovi finanziamenti da altre forme”.

Così Giuseppe Falcomatà torna sulle vicende di questi anni legate al Museo del Mare, il cui cantiere è stato avviato proprio questa mattina. Il Sindaco di Reggio Calabria è intervenuto citando l’ex primo cittadino Giuseppe Scopelliti, che l’opera l’ha pensata, ideata e poi presentata. Opera che però Falcomatà ha bloccato, all’inizio del primo mandato, salvo poi ritirarla fuori e firmandola ufficialmente. Nella lastra marmorea scoperta oggi, a margine della cerimonia, c’è il suo nome impresso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.