Le ultime mosse di Trump aprono malumori nella Lega. Lo sfogo: “Salvini fa politica estera da solo”

Le ultime mosse di Trump, tra cui l’atteggiamento sulla guerra in Ucraina e i dazi imposti all’Europa, starebbero cominciando a irritare il Governo, secondo quanto svela “Il Giornale” in un articolo di oggi a firma di Augusto Minzolini. Giorgia Meloni per ora resta in silenzio a guardare, anche perché pochi giorni fa aveva rinsaldato i rapporti Italia-USA, parlando di ponte con l’UE. Intanto, all’interno della Lega, non mancano i malumori.

Sulle colonne del quotidiano è stato pubblicato lo sfogo confidenziale, in un angolo di Montecitorio, del capogruppo della Lega Molinari, rivolto al leader Salvini. “Il problema è che la politica estera la fa solo lui anche se il 90% del partito non la condivide. E purtroppo le conseguenze della politica trumpiana non ricadono sui partiti ma sul Paese. Quando Trump ci farà male, perché ci farà male visto che al di là del supposto rapporto privilegiato con la Meloni lui fa solo i suoi interessi, la colpa la daranno a noi leghisti che siamo stati solo ad agitare le mani, a fargli da cheerleader”.

“E pensare – aggiunge Molinari – che il nuovo cancelliere tedesco sarebbe il nostro interlocutore naturale. Il peccato originale è nella scelta che abbiamo fatto qualche anno fa: alcuni di noi avrebbero voluto occupare lo spazio dei popolari, guardare al Ppe. Lui invece si è buttato con i fascisti”.

