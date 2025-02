Trump annuncia i dazi verso l’Europa: la percentuale e la risposta UE

StrettoWeb

“Noi abbiamo preso la decisione e l’annunceremo prossimamente“, i dazi sui prodotti europei saranno “del 25%“. L’annuncio arriva direttamente dalla viva voce del presidente americano Donald Trump. Il motivo dietro la decisione? Il tycoon afferma che l’UE “non accetta le nostre auto o i nostri prodotti agricoli, si approfitta di noi“. Una sorta di ‘riequilibrio’ nei rapporti commerciali. Le tariffe saranno come quelle sui prodotti canadesi e messicani, che dovrebbero scattare il 2 aprile.

La risposta dell’Europa ai dazi di Trump

L’UE “reagirà fermamente e immediatamente” ai dazi del 25% annunciati da Donald Trump verso l’Europa. Lo ha fatto sapere un portavoce della Commissione europea. Nella nota, l’esecutivo di Bruxelles esorta a “lavorare insieme per preservare le opportunità” derivanti dall’essere “il più grande mercato di libero scambio al mondo” per “i nostri cittadini e le nostre imprese, non gli uni contro gli altri“.

“Creando un mercato unico ampio e integrato, l’Ue ha facilitato gli scambi – rivendica ancora il portavoce – ridotto i costi per gli esportatori americani e armonizzato le norme e le regolamentazioni nei 27 Paesi“. L’UE, ribadisce ancora la Commissione, “proteggerà sempre le imprese, i lavoratori e i consumatori europei contro i dazi doganali ingiustificati“.

