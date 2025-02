Morte Scambia, Falcomatà: “medico apprezzato nel mondo”

StrettoWeb

“A nome mio e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa del professore Giovanni Scambia, illustre medico in campo ginecologico oncologico, figlio illustre della nostra terra calabrese, in grado di dare speranza a moltissime persone“. Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà.

“Le sue competenze professionali ed umane lo hanno fatto apprezzare in tutto il mondo, contribuendo a sconfiggere molti mali delle donne. La sua carriera da medico rappresenta quanto di meglio la nostra Calabria possa offrire alla comunità sanitaria italiana e mondiale. Alla sua famiglia vada la vicinanza della nostra comunità”, conclude Falcomatà.

