Morto a soli 66 anni Giovanni Scambia, luminare calabrese primario al Gemelli super esperto nella lotta ai tumori ginecologici

StrettoWeb

E’ morto il ginecologo Giovanni Scambia, direttore scientifico della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli Irccs. Il medico di 66 anni, primario al Policlinico Gemelli, è stato in prima linea nella ginecologia oncologica, autore di numerosi studi presentati in tutti i più importanti congressi internazionali. Nonostante la grave malattia che lo aveva colpito ha continuato a lavorare fino alla fine. “E’ stato un grandissimo medico, un ginecologo tra i più bravi d’Europa. Lo piango come amico e come calabrese”, spiega Simona Loizzo, deputato della Lega e capogruppo in commissione sanità a Montecitorio, commentando la scomparsa del medico. “Fu lui a farmi partorire – dice Loizzo – perché eravamo amici, seppure lui fosse più grande di me, sin dai tempi degli studi alla Cattolica. È stato un grandissimo medico che ha dato lustro alla Calabria – prosegue Loizzo – e che è stato un punto di riferimento per tantissime donne“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.