Milan fuori dalla Champions: Theo e Leao, il silenzio dei colpevoli

Il Milan è fuori dalla Champions League. Dopo un’ottima League Phase buttata al vento mancando la top 8 nell’ultima sfida contro la Dinamo Zagabria, per accedere alla fase eliminatoria i rossoneri sarebbero dovuti passare dai Playoff, uno spareggio andata e ritorno che fa da anticamera agli ottavi di finale. L’avversario era il Feyenoord che ne aveva già fatti 3 al Bayern Monaco, squadra da non sottovalutare ma nemmeno da esaltare a nuovo Real Madrid della situazione.

In Olanda partita ostica per i ragazzi di Conceicao sconfitti 1-0. Al ritorno a Milano c’era grande fiducia per ribaltare la gara. Pronti via e Gimenez, ex di turno, sblocca la gara al primo minuto mettendo il match sui binari del Milan al quale serve il secondo gol per passare. Rete che però non arriva nonostante qualche occasione ghiotta. Poi il blackout.

Theo Hernandez, già ammonito, la combina grossa: simulazione plateale e secondo giallo. Un modo parecchio stupido per farsi cacciare fuori e lasciare il Milan sotto di un uomo per metà secondo tempo. Il rosso disorienta il ‘Diavolo’ e rinnova la fiducia del Feyenoord che poco dopo pareggia di testa con Carranza. Nella mezz’ora finale il Milan prova il forcing disperato, una situazione in cui Pavlovic macina più metri e dribbla più avversari in coast to coast di Leao.

Il portoghese, seppur raddoppiato e triplicato a dovere, sbaglia qualsiasi scelta: cross sbilenchi, passaggi a vuoto, dribbling non riusciti e quant’altro possa comprendere il repertorio degli orrori di un calciatore devastante e fastidioso a intermittenza. Il Milan non riesce a rendersi mai pericoloso seppur Conceicao metta dentro tutti gli attaccanti a disposizione. E questo la dice lunga. Finisce 1-1, con il nuovo regolamento il Milan è fuori dall’Europa e non ‘retrocederà’ in Europa League.

Secondo il vecchio format, il Milan è come se non avesse superato i gironi. Sulla lista dei colpevoli finiscono soprattutto in due: Theo e Leao, la catena di sinistra, croce e delizia. L’errore di Hernandez è ingiustificabile, ancor di più in una stagione in cui ha già commesso parecchi passi falsi dentro e fuori dal campo. Sembra altrove con la testa e dovrebbe essere il vice-capitano della squadra.

Leao è il più pagato della squadra, il numero 10, il giocatore più costoso e più talentuoso in rosa. Vederlo mentre regala ogni singolo pallone agli avversari in mezz’ora, mentre la squadra si appoggia alle sue giocate nella speranza di trovare il nuovo vantaggio, è avvilente. Si dice che il silenzio sia dei colpevoli: oggi Theo e Leao sono rimasti zitti nel momento in cui avrebbero dovuto fare la differenza. La società dovrà fare riflessioni importanti da qui a fine anno sui “top player” del Milan.

