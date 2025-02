Perchè chi perde gli spareggi di Champions League non retrocede in Europa League?

StrettoWeb

Il nuovo format della Champions League, adottato per la prima volta nella stagione in corso, è stato promosso a pieni voti: tanti big match di alto livello, gol e spettacolo ogni giornata, una classifica unica che rende tutto più accattivante fino all’ultima giornata. Novità importanti che riguardando anche un altro aspetto fondamentale della competizione, messo in forte discussione negli ultimi anni, ovvero la retrocessione nella coppa ‘inferiore’.

Per intenderci: chi finiva 3ª ai Gironi di Champions League ‘retrocedeva’ ai sedicesimi di Europa League affrontando le seconde dei gironi, lo stesso accadeva alle terze di Europa League in discesa verso la Conference League. Da quest’anno cambia tutto, abolite le retrocessioni.

Perchè le eliminate dalla Champions League non vanno in Europa League?

Il nuovo format della Champions (discorso applicabile anche all’Europa League) è stato studiato per mantenere la competizione ‘isolate’ alle sole squadre partecipanti. Al termine della League Phase le prime 8 passano direttamente agli ottavi, dalla 9ª alla 16ª giocano i Playoff, le restanti sono direttamente eliminate dal torneo.

In molti si sono chiesti se almeno le eliminate dai Playoff, 8 come le terze dei gironi nel format precedente, prendessero il treno verso l’Europa League. Niente retrocessione anche in questo caso. Chi perde i Playoff viene eliminato direttamente, le varie competizioni sono limitate alle sole squadre classificatesi nella stagione precedente.

Ecco, dunque, che il Milan eliminato dal Feyenoord saluta l’Europa già a febbraio. Niente da fare anche per l’Atalanta sconfitta dal Brugge. Una tra Real Madrid e Manchester City affronterà lo stesso destino. Il rischio di non vedere alcune delle grandi nobili del calcio internazionale in campo Europeo per metà stagione è molto alto. Forse l’unico neo del nuovo format.

