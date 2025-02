Messina, Tripodi (Uil) sulla revoca di Scurria: “atto di ostilità nei confronti della città”

StrettoWeb

“L’improvvida ed ingiustificata revoca dell’avv. Marcello Scurria dal ruolo di sub-commissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, decisa dal presidente della Regione siciliana Renato Schifani, rappresenta un palese atto di ostilità nei confronti della città e dei suoi cittadini. Ancora una volta, Messina subisce decisioni e scelte basate solo ed esclusivamente su tenebrosi accordi di “palazzo” che nulla hanno a che vedere con i reali interessi del territorio e dei cittadini. La positiva azione svolta, in quasi due anni, dall’avv. Scurria è oggettiva e non può essere offuscata dai giochi di potere che nulla hanno a che vedere con la definitiva cancellazione delle “favelas” messinesi”, lo ha affermato Ivan Tripodi, segretario generale della Uil Messina.

“All’avv. Scurria inviamo la nostra solidarietà”

“Temiamo che in questa brutta vicenda a farne le spese sarà proprio il risanamento che rischia una paralisi inaccettabile con le pesanti conseguenze nei confronti di centinaia di nuclei familiari che sono pronti ad uscire dal vergognoso limbo delle baracche. Pertanto, saremo attenti e vigili per evitare l’affossamento dei tanti progetti di demolizione e di rinascita sociale ed urbana. All’avv. Scurria inviamo la nostra solidarietà e vicinanza per l’illogico trattamento subito”, conclude la nota.

