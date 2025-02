Messina: che caos in consiglio comunale, seduta sospesa in attesa dei revisori dei conti

StrettoWeb

Seduta fiume di consiglio comunale a Messina ma ancora non si è arrivato a deliberare sul canone unico patrimoniale. E’ stata un’assise caotica con varie sospensioni richieste dai consiglieri comunali o direttamente dal presidente del consiglio. Il regolamento del canone unico aveva avuto già una gestazione nella commissione preposta ed era passato a maggioranza. Oggi sono stati presentati ben 16 emendamenti che dovranno essere discussi non appena riprenderà il consiglio comunale (ore 16:30).

Nell’ultima parte del consiglio comunale, sotto la sollecitazione del consigliere Carbone di Fratelli d’Italia, è sorta la problematica dell’assenza dei revisori dei conti (presente solo uno, ma devono essere, per legge, due su tre in aula) per quanto riguarda il parere ai vari emendamenti presentati. Insomma, un bel caos anche perchè la delibera portata in aula dall’assessore Cicala ha scadenza proprio oggi e non è rinviabile.

