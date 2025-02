Marcella Bella e i gemelli Lucia: emozioni siciliane tra Celentano e Coldplay | VIDEO

StrettoWeb

Emozioni siciliane al Festival di Sanremo. Nella quarta serata, quella dedicata alle cover e ai duetti, Marcella Bella emoziona il Teatro Ariston cantando “L’emozione non ha voce“. Una bugia. Perchè la voce c’è, eccome. Il pubblico in platea si è alzato in piedi nel momento in cui l’artista catanese ha salutato il fratello, Gianni Bella, seduto in prima fila, al quale ha dedicato la canzone in un momento molto dolce.

Marcella Bella è stata affiancata da Mirko e Valerio Lucia, due talentuosi e giovanissimi gemelli siciliani di Porto Empedocle (Agrigento). Al termine della canzone, i due giovani violinisti, si sono presi il palco suonando “Viva la vida” dei Coldplay, esibizione diventa virale durante la pandemia al punto che la stessa band l’ha condivisa sui propri social. Una standing ovation completa!

Bella Marcella🌹

“Io non so parlar d’amore” scritta da Gianni Bella, tra il pubblico dell’Ariston.#sanremo25 pic.twitter.com/1deqYgz8cb — Sabrina®️🇮🇹 (@SabrySocial) February 14, 2025

Bella Marcella🌹

“Io non so parlar d’amore” scritta da Gianni Bella, tra il pubblico dell’Ariston.#sanremo25 pic.twitter.com/1deqYgz8cb — Sabrina®️🇮🇹 (@SabrySocial) February 14, 2025

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.