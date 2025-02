Sanremo 2025, chi sono i Twin Violins? I gemelli siciliani che hanno scioccato il Coldplay

StrettoWeb

Tutto pronto per la serata cover di Sanremo 2025, uno degli appuntamenti più iconici di ogni edizione del Festival. C’è grande attesa per vedere sul palco tutti e 29 gli artisti in gara affiancati da super ospiti d’eccezione per i rispettivi duetti. Ci saranno collaborazioni fra stili diversi, fra artisti di età e generi completamente opposti, fusioni originali e che spesso rivelano degli unicum nella carriera dei rispettivi artisti. A destare grande interesse è la presenza dei Twin Violins, due gemelli siciliani che promettono di catturare l’attenzione del pubblico fin dalla prima nota.

Chi sono i Twin Violins? Dai Coldplay a Sanremo con Marcella Bella

Si chiamano Mirko e Valerio Lucia, gemelli violinisti siciliani nati nel 2007 a Porto Empedolce (Agrigento). La loro passione per la musica è sbocciata a 8 anni quando hanno iniziato a suonare il violino imitando il papà che si era messo a suonare qualcosina con un vecchio violino trovato in casa.

Durante il lockdown, i due gemelli Lucia, per ingannare il tempo, si sono dedicati a produrre musica e caricare i video delle proprie esibizioni sui social. Filmati diventati talmente virali che la cover di “Viva la vida” dei Coldplay è stata addirittura condivisa dalla stessa band inglese regalando ai due ragazzini una notorietà internazionale.

Mirko e Valerio sono stati attenzionati dai principali siti web del settore, i loro video sono diventati virali e diverse star di Hollywood hanno ascoltato e apprezzato la loro musica. Nel 2021 i due giovani artisti hanno pubblicato l’album “Twin Violins” che contiene cover di Bill Haley, Laura Pausini, Duran Duran, Michael Jackson e Morricone.

Nel 2023 si sono esibiti nel salotto tv statunitense di Ellen DeGeneres performando “Viva la vida”. Un’ovazione accompagnata da uno splendido regalo: due violini nuovi di zecca donati dalla stessa presentatrice. Sul palco dell’Ariston a Sanremo 2025 accompagneranno Marcella Bella in “L’emozione non ha voce” di Celentano.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.