Ma si sono scambiate le maglie? Il Brugge batte 1-3 l’Atalanta: il ranking dell’Italia si complica

Atalanta e Brugge condividono gli stessi colori sociali di prima e seconda maglia. Se vi avessimo detto che a fine primo tempo una delle due sarebbe stata avanti per tre reti a una, tutti avreste pensato alla solita, dominante, Atalanta. La sorpresa sarebbe stata amara. Sembra si siano scambiati le maglie: l’Atalanta gioca in casa e veste di nerazzurro, ma a giocare ‘modello Atalanta‘ è il Brugge che, in trasferta, veste di bianco.

Armocromia a parte, la squadra belga, punge e sbarazzina, già vista contro Milan e Juventus, sorprende i ragazzi di Gasperini in evidente giornata no. Talbi segna due reti shock a inizio gara, Jutglà segna la terza dopo un’azione paranormale: palo di Zappacosta, salvataggio sulla linea di Mignolet su Pasalic, salvataggio sulla linea di un difensore su Cuadrado, contropiede sulla sinistra, palla al centro, controllo e tiro di controbalzo dello spagnolo.

Nella ripresa entra Lookman, non al meglio fisicamente, e segna subito l’1-3. L’Atalanta si scuote, sbaglia con Retegui da breve distanza e si procura un rigore con Cuadrado: dal dischetto Lookman si fa ipnotizzare da Mignolet. Il risultato non cambia e i minuti passano. Nel finale Toloi perde la testa per un colpo subito da un avversario, lo insegue nonostante il tentativo dell’arbitro di fermarlo, e lo abbatte. Rosso diretto. Ultima macchia su una serata da scordare in fretta.

Ranking UEFA

L’eliminazione dell’Atalanta e quella del Milan rendono più complicato il discorso 5° posto Champions League. L’Italia ha perso due valide squadre all’interno della competizione più importante e potrà contare solo su Juventus (in caso di passaggio del turno) e Inter. In Europa League Lazio e Roma (in caso di passaggio del turno).

L’Italia è attualmente terza nel ranking alle spalle della Spagna avanti di poco meno di 400 punti. L’Inghilterra sembra ormai certa del posto con oltre 3000 punti di vantaggio sul terzo posto.

Inghilterra 20.892 Spagna 18.036 Italia 17.687 Germania 15.421 Portogallo 15.350 Francia 14.214 Belgio 13.550 Olanda 13.250 Grecia 11.062 Svezia 10.125

