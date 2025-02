Italia-Ungheria, Spagnolo: “grazie Reggio Calabria per l’affetto che ci avete dimostrato”

StrettoWeb

“Sono fiero di essere qui, di questa settimana, abbiamo creato un grande gruppo dentro e fuori dal campo. Sono contento di questo. In merito al match, posso dire che loro avevano più fame per vincere la partita, nei momenti duri si è visto. Non penso sia stata mancanza di stimoli, ci ha avvisato il coach che essendo giovani è complicato rimanere sul pezzo dopo la gara contro la Turchia. Sapevamo che dovevamo rimanere sul pezzo e non montarci la testa. Penso che abbiamo fatto dei piccoli errori, nei momenti più importanti della partita, ma sono contento di quello che abbiamo fatto durante la partita”. È quanto dichiarato da Matteo Spagnolo al termine della partita Italia-Ungheria persa dagli azzurri al PalaCalafiore di Reggio Calabria.

Rispondendo alla domanda di StrettoWeb su quanto gli sia dispiaciuto perdere davanti a un pubblico del genere, Spagnolo ha dichiarato: “perdere non piace a nessuno, siamo tutti competitivi, volevamo portare a casa la partita davanti a un pubblico del genere. È un grande dispiacere. Ringrazio tutti i fan: ci avete fatto vivere delle emozioni bellissime in questi 40 minuti e in tutto questo periodo che siamo stati a Reggio Calabria, abbiamo sentito tanto questa vicinanza, questa importanza del basket in questa città“.

