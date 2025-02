Italia-Ungheria a Reggio Calabria, la conferenza di presentazione: data, orario e ospiti

StrettoWeb

Ci siamo quasi. La prossima sarà la settimana di Italia-Ungheria, match valevole per le qualificazioni a EuroBasket. Reggio Calabria tornerà a ospitare la Nazionale Italia di Basket a 21 anni dall’ultima volta. Il PalaCalafiore non è ancora sold out ma i biglietti per la serata del 23 febbraio stanno andando a ruba. Ad anticipare l’evento ci sarà la classica conferenza stampa di presentazione.

L’incontro con i media si terrà venerdì 21 febbraio, alle ore 15:30, presso Palazzo San Giorgio. Fa gli ospiti Giovanni Petrucci (Presidente FIP), il sindaco Giuseppe Falcomatà, Antonio Santa Maria (Direttore Generale Master Group Sport), il CT Gianmarco Pozzecco e il capitano della Nazionale.

