Italia-Ungheria, si va verso il sold out al PalaCalafiore: ultimissimi biglietti disponibili

Ci siamo quasi. Mancano appena 10 giorni alla partita fra Italia e Ungheria a Reggio Calabria, il match che segnerà il ritorno della Nazionale al PalaCalafiore. Un’assenza lunghissima, distante circa 21 anni. L’ultima volta che l’ItalBasket ha giocato nella sponda calabra dello Stretto è datata 8 agosto 2024 quando gli azzurri di coach Carlo Recalcati hanno affrontato l’Australia nel palazzetto di Pentimele nel memorial dedicato a Enzo Micali, uno degli storici fondatori della Viola.

La città ha grande fame di pallacanestro, come testimonia il forte sostegno stagionale per la cavalcata in regular season della Viola. Ovviamente, l’arrivo dell’Italia non fa che alimentare la tradizione per la palla a spicchi cittadina. E i biglietti per il 23 febbraio vanno a ruba!

I biglietti per Italia-Ungheria a Reggio Calabria

Il PalaCalafiore va verso il sold out. Restano ancora pochissimi biglietti disponibili in appena 7 settori del palazzetto di Pentimele. I biglietti possono essere acquistati sul circuito Vivaticket a questo link. Di seguito i prezzi per ogni settore:

PARTERRE – Intero €35

TRIBUNA CENTRALE – Intero €25 / Ridotto Under 14 €20

TRIBUNA E CURVA – Intero €15 / Ridotto Under 14 €10

