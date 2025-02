L’Italia di basket sta per arrivare a Reggio Calabria: spunta il pullman azzurro | FOTO

StrettoWeb

Cresce a dismisura l’attesa per Italia-Ungheria, il match valido per le qualificazioni all’Europeo di Basket che si terrà a Reggio Calabria il 23 febbraio. Il PalaCalafiore è quasi sold out e si prepara ad accogliere l’ex Viola Rossato e i compagni nella sua veste migliore, con tanto di cubo issato prima dello scorso weekend e che verrà utilizzato proprio per la grande occasione. Questa sera l’Italia sarà impegnata in Turchia per il primo dei due appuntamenti. Domani gli azzurri saranno a Reggio Calabria per la conferenza stampa che darà il via a un weekend con tanti eventi collaterali.

In attesa di vedere il CT Pozzecco e i cestisti dell’Italia, di fronte all’hotel Excelsior di Reggio Calabria si è posizionato il pullman azzurro. Iniziano i preparativi di rito. Da domani Reggio Calabria sarà la capitale italiana del basket per un intero weekend!

