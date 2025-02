Italia-Ungheria a Reggio Calabria, i convocati di Pozzecco: c’è un amato ex Viola!

StrettoWeb

Tutto pronto per il ritorno dell’Italia in riva allo Stretto 21 anni dopo l’ultima volta. Il CT Gianmarco Pozzecco ha diramato la lista dei convocati per le ultime due sfide delle qualificazioni a EuroBasket 2025 che si giocheranno contro la Turchia e contro l’Ungheria. Due gare ininfluenti per l’Italia, già qualificata in anticipo, ma che contribuiranno a sgomberare il campo da eventuali dubbi presenti nella testa del CT in vista delle convocazioni per l’Europeo.

A proposito di convocazioni, c’era grande attesa per scoprire i giocatori in campo in Italia-Ungheria a Reggio Calabria. La prima grande notizia è che ci sarà Riccardo Rossato, amato ex Viola che ha giocato a Reggio Calabria tra il 2017 e il 2018. Niente da fare invece per l’altro ex neroarancio, Marco Spissu, non convocato.

Out Tommaso Baldasso e Davide Moretti (figlio di coach Paolo Moretti, anche lui ex Viola), forfait già ufficializzati durante le Final Eight di Coppa Italia a Torino. Lasciano il gruppo, in accordo con i club di appartenenza, anche Nico Mannion e Leonardo Totè.

Non ci sarà Fontecchio, impegnato in NBA, così come capitan Melli al (Fenerbahce), Pippo Ricci, Stefano Tonut e Diego Flaccadori (Olimpia Milano), Achille Polonara (Virtus Bologna) e Danilo Gallinari in attesa di sapere se farà ancora parte del gruppo azzurro dopo l’addio all’NBA.

Italia-Ungheria a Reggio Calabria: i convocati del CT Pozzecco

Dame Sarr – 2006 – Guardia – Barcellona

– 2006 – Guardia – Barcellona Matteo Spagnolo – 2003 – Playmaker/Guardia – Alba Berlino

– 2003 – Playmaker/Guardia – Alba Berlino Gabriele Procida – 2002 – Guardia/Ala – Alba Berlino

– 2002 – Guardia/Ala – Alba Berlino Saliou Niang – 2004 – Ala – Trento

– 2004 – Ala – Trento Grant Basile – 2000 – Ala – Cantù

– 2000 – Ala – Cantù Giordano Bortolani – 2000 – Guardia – Olimpia Milano

– 2000 – Guardia – Olimpia Milano Francesco Ferrari – 2005 – Ala – Cividale

– 2005 – Ala – Cividale Davide Casarin – 2003 – Playmaker/Guardia – Venezia

– 2003 – Playmaker/Guardia – Venezia Guglielmo Caruso – 1999 – Ala/Centro – Bologna

– 1999 – Ala/Centro – Bologna Matteo Librizzi – 2002 – Playmaker – Varese

– 2002 – Playmaker – Varese Riccardo Rossato – 1996 – Guardia – Trapani Shark

– 1996 – Guardia – Trapani Shark Luca Severini – 1996 – Ala – Tortona

– 1996 – Ala – Tortona Sasha Grant – 2002 – Ala – Reggio Emilia

– 2002 – Ala – Reggio Emilia Nicola Akele -1995 – Ala – Virtus Bologna

-1995 – Ala – Virtus Bologna Alessandro Pajola -1999 – Playmaker – Virtus Bologna

