Anche Giusy Versace sostiene la candidatura di Reggio Calabria a Capitale Italiana della Cultura 2027

C’era anche Giusy Versace ieri, nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura a Roma, a sostenere la candidatura della sua città natale, Reggio Calabria, a Capitale italiana della Cultura 2027. L’occasione è stata per le le audizioni pubbliche che per due giorni hanno accolto la presentazione delle 10 città finaliste: Alberobello, Aliano, Brindisi, Gallipoli, La Spezia, Pompei, Pordenone, Reggio Calabria, Sant’Andrea di Conza e Savona.

Nel panel di autorità ed esponenti di spicco che si sono succeduti negli interventi a favore della candidatura della città sullo Stretto, moderati dalla giornalista Annalisa Cuzzocrea, assieme al sindaco Giuseppe Falcomatà ha dato il loro contributo anche Giusy, accompagnata dallo zio Santo, fratello di Donatella e Gianni Versace.

”L’orgoglio reggino e l’amore per la mia terra non mi hanno mai abbandonata e mi hanno portata ad essere qui oggi! Reggio Calabria è ricca di cultura, culla della Magna Grecia, città piena di borghi medievali, di bellezza, di arte e tradizioni che toccano tutti i sensi. Oggi grazie allo chef Cogliandro, che ha offerto un assaggio di bergamotto a tutti i presenti, abbiamo potuto far sentire il profumo della Calabria e far conoscere il nostro pregiato frutto e sono stata molto felice di aver visto presenti anche personaggi reggini illustri come il comico Gigi Miseferi e il pittore Natino Chirico”, ha detto Giusy.

“Sono fortemente convinta che Reggio Calabria abbia tutte le carte in regola e meriti di essere Capitale della Cultura 2027. È una grande opportunità non solo per il territorio ma anche per coloro che la visiteranno, perché potranno assaporare e vivere le sue numerose bellezze e godere della straordinaria, unica e inconfondibile accoglienza che i reggini sanno offrire. Da inguaribile ottimista ci credo e rivolgo il mio più grande in bocca al lupo a tutti i reggini, a tutti noi”, ha concluso.

