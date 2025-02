Fratelli d’Italia si struttura in provincia di Reggio Calabria: primo congresso a Rosarno, nominato il coordinatore cittadino

StrettoWeb

Il partito di Fratelli d’Italia comincia a strutturarsi in provincia di Reggio Calabria. Dopo il primo congresso a Villa San Giovanni, nei giorni scorsi si è celebrato con grande partecipazione anche il primo congresso cittadino a Rosarno. Durante l’incontro, in cui erano presenti anche il Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia il Dott. Bruno Squillaci e a presiedere la Dirigente Provinciale Francesca Frachea, è stato nominato dal Direttivo e dai Tesserati, all’unanimità, Coordinatore Cittadino Aurelio Timpani, figura di riferimento per il nostro Circolo sin dalla sua fondazione.

“È importante, infatti, sottolineare – si legge in una nota – come proprio Rosarno, grazie all’impegno e la dedizione di Aurelio Timpani, sia stato il primo Circolo Calabrese di Fratelli d’Italia fin dalla nascita del partito nel Dicembre 2012, un evento che ha segnato l’inizio di un percorso di crescita e consolidamento nel nostro territorio, e da cui oggi ripartiamo ponendo le basi per il futuro”.

“Durante il Congresso, il neo Coordinatore, che ricopre inoltre il ruolo di membro del Coordinamento Provinciale, ha scelto di intraprendere un percorso condiviso con gli Iscritti del Circolo, avvalendosi della collaborazione del giovane Antonio Cimato, nominandolo Vice Coordinatore e Portavoce del Partito. Antonio Cimato, laureando in Scienze Giuridiche e Relazioni Internazionali, ha espresso la sua gratitudine per la nomina, sottolineando l’importanza di ricoprire un ruolo tanto significativo e delicato, impegnandosi a svolgere questa funzione con il massimo dell’impegno e della dedizione, con la volontà di rappresentare le istanze e le esigenze della comunità locale”.

“Possiamo affermare con orgoglio che il Circolo di Rosarno, con una nuova gestione forte e stabile, segna un significativo passo di rinnovamento e di ricambio generazionale. Questo processo non solo porterà ad una crescita numerica, ma anche qualitativa del Partito, ponendo le basi per un rilancio graduale ma concreto del nostro movimento sul territorio cittadino. Con una forte volontà di riscatto sociale, il nostro Circolo è pronto a lavorare in sinergia e strettissima collaborazione con i vertici del Partito a tutti i livelli, per portare avanti progetti concreti e reali per il bene della nostra Comunità. Aurelio Timpani e Antonio Cimato desiderano ringraziare il Direttivo e tutti gli Iscritti, per la fiducia posta nei loro confronti”, si chiude la nota.

