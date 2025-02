Falcomatà dimentica il Calcio a 5? Latella difende il Sindaco e risponde alla Futura: “brutta caduta di stile e polemica immotivata”

StrettoWeb

“Brutta caduta di stile del presidente della Polisportiva Futura Nino Mallamaci. Ci spiace che il presidente abbia deciso di esternare pubblicamente il suo rammarico nei confronti del sindaco e dell’amministrazione, senza sentire l’esigenza di ascoltare per intero l’intervista che i ragazzi del Liceo Scientifico Da Vinci hanno realizzato con il nostro primo cittadino, dove il calcio a 5, assente secondo Mallamaci, era invece pienamente citato insieme agli altri principali sport che caratterizzano la storia, il presente ed il futuro della nostra città”. E’ quanto afferma in una nota il Consigliere delegato allo Sport del Comune di Reggio Calabria Giovanni Latella, rispondendo alla lamentela esplicitata dal Presidente della Futura Mallamaci.

“A tal proposito è facile verificare che mentre la storia social citata dal Presidente, per motivi legati agli stessi meccanismi di Instagram, riporta esclusivamente i primi 30 secondi dell’intervista realizzata al sindaco, basta cliccarci sopra ed attendere qualche altro secondo per ascoltare interamente le parole del primo cittadino, che richiama l’importanza del calcio a 5, così come quella del calcio, della pallavolo, del basket e del rugby, tra le discipline sportive più praticate in città. Il presidente Mallamaci, evidentemente mal consigliato, si è invece prodigato in una immotivata polemica, che stride fortemente anche rispetto al clima di festa della giornata dello sport, organizzata dai ragazzi di un liceo cittadino, che caratterizzava le parole pronunciate dal sindaco”.

“Affermare che l’Amministrazione non sia attenta al calcio a 5 è oggettivamente improprio – conclude Latella – basti pensare al sostegno concreto offerto dalla Città Metropolitana, guidata dallo stesso sindaco, per la realizzazione delle finali nazionali del Trofeo delle Regioni di Calcio a 5. Un evento che ha avvicinato tantissimi ragazzi a questa disciplina sportiva ed al suo movimento sportivo, del quale la Polisportiva Futura costituisce certamente un’eccellenza, insieme a tante altre compagini sportive che sono presenti sul nostro territorio e che raccolgono oggi l’eredità di un passato glorioso che è tutt’ora una realtà davvero importante. In più occasioni ho avuto modo di incontrare e confrontarmi con il Presidente Mallamaci, trasferendogli la disponibilità degli Enti territoriali a sostenere ed affiancare il calcio a 5 come disciplina sportiva di grande richiamo. Perchè quindi sostenere che il sindaco o le sue amministrazioni non siano vicine a questo movimento sportivo?”.

