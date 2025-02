Sport a Reggio Calabria, Falcomatà ignora il Calcio a 5 e la Futura gli scrive una lettera: “è invisibile ai suoi occhi”

StrettoWeb

Nino Mallamaci, già presidente del Reggio Calcio a 5 e attuale presidente della Polisportiva Futura, ha scritto una lettera aperta al Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. I motivi li spiega lui stesso all’inizio: si riferisce a una storia Instagram in cui il primo cittadino – parlando dello sport in città – cita tante discipline e ignora il Futsal, di cui la Futura è grande protagonista a livello nazionale.

La lettera

“Caro Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, ho visto con grande dispiacere una storia pubblicata sulla sua pagina Instagram in cui le viene chiesto ‘quando pensa alla nostra città a quale sport la associa’ e Lei ha risposto citando calcio, basket e pallavolo… ignorando completamente un pezzo fondamentale della storia sportiva della città: il calcio a 5. Forse non lo sa, ma Reggio Calabria ha scritto pagine importanti in questa disciplina. La Pro Reggina di Enzo Tramontana, squadra femminile, è stata l’unica realtà sportiva della città ad aver conquistato uno scudetto”.

“Il Reggio Calcio a 5 (Cadi/Lab Infissi) è la società che ha disputato più campionati di Serie A nella storia dello sport reggino, guidata da grandi dirigenti come Piero Praticò, Mimmo Labate e molti altri. Oggi, nella città metropolitana di cui lei è sindaco, esiste una realtà (oltre al Reggio Sporting Club che disputa la serie B femminile) che rappresenta il calcio a 5 al più alto livello nazionale rispetto a tutte le altre realtà sportive: la Polisportiva Futura di Motta San Giovanni”.

“Fondata 15 anni fa, la Polisportiva Futura ha scalato tutte le categorie vincendo, qualche stagione fa, anche la Coppa Italia nazionale di Serie C, fino a raggiungere la Serie A2 Elite, la seconda categoria nazionale. E sa qual è la cosa più incredibile? Attualmente è seconda in classifica. Eppure, sembra che tutto questo sia invisibile ai suoi occhi. La Polisportiva Futura oggi è una realtà consolidata, con un settore giovanile che parte dai Piccoli Amici fino all’Under 19, e una prima squadra che riempie il Palazzetto dello Sport Bruno Attinà di Lazzaro, sempre gremito di tifosi veri, senza bisogno di fotomontaggi”.

“Per fortuna, però, noi abbiamo il nostro sindaco Gianni Verduci che ci conosce e ci sostiene davvero. Noi crediamo nei fatti, non nelle parole. E sa una cosa, Sindaco? Grazie per non aver parlato di noi. Perché mi ha dato l’opportunità di ricordarle che il calcio a 5 a Reggio Calabria è sempre esistito ed esisterà sempre!”.

