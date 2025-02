Il dott. Calafiore premiato dal Coni, Surace: “uomo che ha dedicato la sua vita allo sport”

StrettoWeb

La Fip Calabria si congratula calorosamente con il Dott. Gianni Calafiore, premiato con la Benemerenza del Coni per il suo impegno e la sua dedizione al mondo dello sport, in particolare alla pallacanestro calabrese. Alla cerimonia di premiazione, che si è tenuta presso l’Aula Magna “A. Quistelli” dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, ha preso parte il Presidente del Coni Giovanni Malagò.

Durante la sua lunga carriera professionale, il Dott. Calafiore ha ricoperto tra l’altro, il ruolo di responsabile dello staff sanitario della Viola Reggio Calabria con una dedizione che lo ha reso un punto di riferimento imprescindibile per atleti e dirigenti. La sua esperienza, competenza e passione hanno segnato la crescita della squadra e lo sport calabrese in generale.

Inoltre, da lungo tempo il Dott. Calafiore ricopre anche l’incarico di medico regionale della Fip, contribuendo in modo fondamentale alla promozione della salute degli atleti e al buon andamento delle attività cestistiche in Calabria. Il suo impegno e la sua professionalità sono esempi di valore e dedizione che vanno ben oltre il suo ruolo.

Il presidente della Fip Calabria, Paolo Surace, esprime la propria soddisfazione per il riconoscimento attribuito al dott. Calafiore: “Siamo estremamente orgogliosi di vedere premiato un professionista che ha dato tanto alla pallacanestro calabrese – ha detto Surace – ed è un onore vedere come il Coni abbia accolto con entusiasmo il nostro suggerimento. Gianni Calafiore è una persona che ha fatto la differenza per tanti anni e siamo felici che il suo impegno venga riconosciuto con una prestigiosa onorificenza“.

A nome della Fip Calabria, esprimiamo le nostre più sincere congratulazioni al Dott. Gianni Calafiore. Siamo certi che continuerà a rappresentare un valore fondamentale per lo sport calabrese, come ha fatto per tanti anni.

