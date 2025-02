Viola, il dottor Gianni Calafiore riceve la Benemerenza del Coni

StrettoWeb

“Si è svolta questo pomeriggio, nell’aula magna “A. Quistelli” dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria la manifestazione di consegna delle Benemerenze del CONI. Alla presenza del presidente del CONI , avv. Giovanni Malagò, è stato premiato il Dottore Gianni Calafiore, medico sociale della Redel Reggio Calabria, distintosi per la sua attività come responsabile dello staff sanitario neroarancio.

Il dottor Gianni Calafiore ricopre questo ruolo da ben 48 anni, il suo contributo prezioso e indispensabile per la nostra società è una certezza di abnegazione, competenza e professionalità per Atleti e Dirigenti della Viola. A Gianni Calafiore vanno le nostre felicitazioni e i complimenti per questa meritatissima onorificienza“. È quanto si legge in un comunicato stampa inviato dalla Viola Reggio Calabria.

