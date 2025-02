Coppa Italia, l’Inter elimina la Lazio: super semifinale con un dato curioso

StrettoWeb

In attesa di Juventus-Empoli di domani sera che chiuderà il programma dei quarti di finale di Coppa Italia, questa sera è andato in scena il terzo dei quattro match previsti, quello che ha messo di fronte Inter e Lazio. Una bella partita a San Siro fra due delle squadre più in forma del campionato di Serie A. Il pass per il turno successivo lo ha staccato l’Inter con il risultato di 2-0.

Arnautovic ha sbloccato la gara al 39′ con una splendida conclusione al volo sugli sviluppi di un corner. Al 77′ il raddoppio su rigore. Correa sfonda in area sulla sinistra e viene abbattuto da Gigot, Calhanoglu dal dischetto manda pallone da una parte e portiere dall’altra. L’Inter è l’unica squadra italiana ancora in gioco su 3 competizioni (Serie A, Coppa Italia e Champions League, l’altra era proprio la Lazio, ndr).

In semifinale l’Inter si regala il derby contro il Milan. Un dato curioso: dopo i 2 derby di campionato e quello disputato in Supercoppa Italiana, l’Inter affronterà per altre due volte il Milan in quelli che saranno il 4° e il 5° derby di Milano stagionale. Se il Milan fosse passato agli ottavi di Champions League, visti i sorteggi, i derby sarebbero stati addirittura 7!

Risultati quarti di finale di Coppa Italia

Juventus-Empoli (mercoledì 26 febbraio, ore 21:00)

Bologna-Atalanta 1-0

Milan-Roma 3-1

Inter-Lazio 2-0

Il tabellone delle semifinali di Coppa Italia

Juventus/Empoli-Bologna

Milan-Inter

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.