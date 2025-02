Sanremo 2025, la top 5 della 2ª serata: si delineano le prime posizioni ma spunta un outsider

StrettoWeb

Si chiude il sipario sulla seconda serata di Sanremo 2025. Il Festival carbura dopo una prima serata in cui l’esibizione di tutti e 30 gli artisti ha costretto a dare più spazio alla musica e meno al varietà. La presenta di Nino Frassica, autentico mattatore, ha regalato brio e risate. Promossa anche l’energia di Bianca Balti, in lotta contro un grave tumore. Voto alto (e come potrebbe essere altrimenti…) anche per Cristiano Malgioglio che ha portato tutta la sua verve sul palcoscenico.

Al termine della serata, come da tradizione, Carlo Conti ha svelato la classifica randomica dei 5 cantanti che hanno ricevuto le maggiori preferenze che, questa sera, sono arrivate dalla somma del televoto e della giuria delle radio.

Classifica Sanremo: la top 5 della seconda serata

Il pubblico da casa e le radio, non sempre in sinergia con i giornalisti, confermano 4 nomi su 5 della prima serata. Giorgia e Achille Lauro viaggiano in coppia, due dei grandi favoriti. Cristicchi continua ad emozionare, Lucio Corsi a sorprendere. Come outsider spunta Fedez il cui nome è stato applaudito dal pubblico dell’Ariston ed evidentemente votato dal pubblico da casa.

Giorgia

Simone Cristicchi

Fedez

Achille Lauro

Lucio Corsi

