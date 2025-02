Sanremo 2025, chi è Bianca Balti? La carriera e la lotta contro un grave tipo di tumore

StrettoWeb

Rotto il ghiaccio con la prima serata, stranamente puntuale (addirittura in anticipo sulla scaletta), Sanremo 2025 prosegue con la seconda serata nella quale si esibiranno 15 artisti in gara. L’altra metà canterà nella serata di domani. Più spazio a ospiti e co-conduttori che, rispetto alla serata di ieri in cui si sono esibiti tutti e 29 gli artisti, avranno sicuramente un maggior minutaggio sul palco e on screen. Fra di essi spicca sicuramente la presenza di Bianca Balti, top model di fama internazionale da tempo in lotta contro un tumore.

Bianca Balti: una carriera tra moda e impegno sociale

Bianca Balti è una delle modelle italiane più conosciute e apprezzate nel panorama internazionale. Nata a Lodi nel 1984, ha esordito sulle passerelle di moda nei primi anni 2000, diventando in breve tempo un volto simbolo di marchi prestigiosi come Dolce & Gabbana, Dior e Valentino. La sua bellezza sofisticata e il portamento magnetico l’hanno resa una presenza fissa sulle catwalk di tutto il mondo, oltre che protagonista di campagne pubblicitarie per maison di lusso e copertine di riviste patinate come Vogue, Harper’s Bazaar ed Elle.

Oltre alla carriera nella moda, Bianca Balti si è distinta per il suo impegno sociale, sostenendo cause legate ai diritti delle donne e alla body positivity. Negli ultimi anni, la top model lodigiana ha deciso di aprirsi ai propri fan parlando, senza filtri, delle proprie esperienze personali fra le quali: la maternità, la carriera e, più recentemente, anche il tumore.

Bianca Balti e la lotta contro il tumore

Bianca Balti lotta da diverso tempo con un tumore ovarico al terzo stadio, malattia che non è circoscritta solo all’ovaio, ma può estendersi con metastasi che interessano gli organi pelvici. La modella è stata operata negli USA ed è attualmente in cura. La malattia si era manifestata con forti dolori all’addome, uno dei sintomi più comuni del tumore ovarico.

La battaglia contro la malattia “è dura e non è ancora finita” ha spiegato Bianca Balti su Instagram, che sta affrontando il cancro come “un’esperienza che mi ha fatto amare molto di più la vita”. La top model lodigiana è portatrice di una mutazione di BRCA1, un’alterazione genetica ereditaria che aumenta il rischio di diversi tipi di tumore, in particolare al seno e alle ovaie.

“Anche mia zia è morta di cancro metastatico al seno a 39 anni e mia madre ha avuto il mieloma un paio di anni fa – ha confessato la modella – . Nonostante abbia avuto la stessa diagnosi nel 2021, di portare il gene BRCA1 per il quale, nel dicembre 2022 mi sono sottoposta a una doppia mastectomia preventiva, il cancro non abitava i miei pensieri, figuriamoci il mio corpo“.

La sua presenza a Sanremo 2025 non è stata solo un momento di spettacolo, ma un’occasione per ribadire quanto sia fondamentale parlare apertamente di malattia e prevenzione, con la stessa eleganza e determinazione che da sempre la contraddistinguono.

