Capitale Italiana della Cultura 2027, quando è attesa la decisione: Reggio spera. Tutto quello che c’è da sapere

StrettoWeb

Mercoledì 26 febbraio, Reggio Calabria ha svolto la consueta audizione – presso la Sala del Ministero della Cultura a Roma – per presentare il proprio progetto di candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2027. La città dello Stretto, com’è noto, è risultata finalista insieme ad altre nove città italiane. Tutte, tra il 25 e 26 febbraio, hanno avuto la possibilità di presentare i propri progetti, con un’audizione di mezz’ora che si è andata ad aggiungere al dossier di documenti già presentato in precedenza. Lo scopo dell’audizione è stato quello di illustrare le iniziative e gli investimenti che le città decidono di intraprendere affinché far pienamente emergere il ruolo culturale delle stesse. Quindi investimenti sulla cultura ed eventi culturali.

Reggio Calabria ha puntato fortemente sul bergamotto, evidenziando le bellezze storiche, il passato magno-greco, il clima, i paesaggi, i monumenti storici, ovviamente i Bronzi di Riace, in quella che è una sinergia con MArRC, Camera di Commercio e Archivio di Stato. Guardando al futuro, si è detta pronta alla conclusione, entro il 2027, del Museo del Mare, che dovrà anche essere simbolo di cultura e del Mediterraneo, non per niente chiamato “Centro delle Culture del Mediterraneo”.

Quando arriverà la decisione?

Ma Reggio Calabria sarà Capitale della Cultura e quanto tempo ci vorrà per scoprirlo? Le audizioni si sono tenute martedì 25 (le prime cinque città) e mercoledì 26 febbraio (le altre cinque). La commissione, dopo aver esaminato i dossier e le audizioni, si prenderà il tempo necessario per decretare la Capitale della Cultura 2027, ovvero la città che succederà ad Agrigento (quest’anno, 2025) e a L’Aquila (2026).

L’anno scorso, l’ufficialità di L’Aquila arrivò il 14 marzo, nove giorni dopo le audizioni del 4 e 5 marzo. Due anni prima, nel 2025, Agrigento fu ufficializzata il 31 marzo 2023, pochi giorni dopo le audizioni del 27 e 28 marzo. Non esiste, dunque, una data esatta e un ragionamento lineare ogni anno, ma dipende da una serie di fattori .

La proclamazione ufficiale, comunque, è prevista entro il 28 marzo 2025, che sarà venerdì. Un massimo di un mese, dunque. La decisione non potrà superare quella data, potrebbe arrivare prima ma potrebbe anche essere quel giorno. Si ricorda che alla città vincitrice verrà assegnato un contributo finanziario di un milione di euro per realizzare le iniziative e gli obiettivi delineati nel progetto di candidatura.

Le 10 finaliste

Le finaliste scelte sono le seguenti:

Alberobello (provincia di Bari, Puglia) “Pietramadre” Aliano (provincia di Matera, Basilicata) “Terra dell’altrove” Brindisi (Puglia) “Navigare il futuro” Gallipoli (provincia di Lecce, Puglia) “La bella tra terra e mare” La Spezia (Liguria) “Una cultura come il mare” Pompei (provincia di Napoli, Campania) “Pompei Continuum” Pordenone (Friuli Venezia Giulia) “Pordenone 2027. Città che sorprende” Reggio Calabria (Calabria) “Cuore del Mediterraneo” Sant’Andrea di Conza (provincia di Avellino, Campania) “Incontro tempo” Savona (Liguria) “Nuove rotte per la cultura”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.