Benevento-Messina, Banchieri: “punto importante ma potevamo vincere”

E’ soddisfatto mister Simone Banchieri dopo il pareggio ottenuto dal Messina in casa del Benevento terzo in classifica (anche se i campani non stanno di certo vivendo un ottimo momento di forza): “Sapevamo di giocare contro un’ottima squadra, oggi abbiamo dimostrato come si suda la maglia e abbiamo fatto un’ottima prestazione”, rimarca mister Banchieri.

“Abbiamo provato a vincere, non siamo venuti qui a difenderci e potevamo essere più precisi e avremmo potuto portare a casa i tre punti, però abbiamo ottenuto un punto che pesa”, conclude Banchieri.

