Serie C: l’Acr Messina torna da Benevento con 1 punto, i siciliani non approfittano della crisi dei padroni di casa

StrettoWeb

L’Acr Messina torna a casa da Benevento con 1 punto. I padroni di casa sono evidentemente in crisi di gioco e risultati tanto che la società ha deciso di cambiare l’allenatore (in panchina l’ex Avellino Michele Pazienza). La squadra dello Stretto ha tenuto bene il campo ma non ha approfittato della debolezza attuale del Benevento. Da evidenziare che i siciliani hanno accorciato di 1 punto rispetto al Latina, quindi alla fine il bicchiere è mezzo pieno. Con l’arrivo di Banchieri in panchina, l’Acr sembra più quadrato, equilibrato e concentrato seppur dal mercato invernale ha perso qualche pedina importante, vedi Anatriello. Per il Messina è il quarto risultato utile di fila.

La partita

Primo tempo tra Benevento e Acr Messina non particolarmente divertente e con un’occasione per parte. La prima è degli ospiti con Garofalo. Per i campani è Manconi a illudere il Vigorito con la sua conclusione che, da ottima posizione, termina ampiamente a lato. All’inizio della ripresa occasione per il Benevento con Acampora. Padroni di casa più convinti in questa ripresa mentre gli ospiti tentato la sorpresa con le ripartenze. Forcing finale da parte dei campani ma il Messina si difende bene. Dopo 5 minuti di recupero il fischio finale dell’arbitro.

Risultati 27ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 14 Febbraio

Ore 20:30

Giugliano-Latina 5-2

Taranto – Foggia 0-3

Sabato 15 febbraio

Ore 15:00

Benevento-ACR Messina 0-0

Ore 17:30

Cavese-Picerno

Domenica 16 febbraio

Ore 12:30

Potenza-Juventus U23

Ore 15:00

Avellino-Crotone

Trapani-Sorrento

Ore 17:30

Audace Cerignola-Turris

Catania-Casertana

Monopoli-Altamura

Classifica

Audace Cerignola 51 Monopoli 48 Benevento 47* Avellino 46 Crotone 43 Potenza 42 Giugliano 40* Catania 38 (-1) Trapani 38 Sorrento 37 Picerno 36 Foggia 35* Juventus U23 34 Altamura 32 Cavese 29 Latina 29* Casertana 27 ACR Messina 25* Turris 6 (-11) Taranto -6 (-19)*

Una partita in più

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.