Un’altra settimana con il ponte chiuso: Messina divisa in due a San Saba

Se vi capita da Messina di andare in direzione Palermo potreste essere protagonisti inconsapevoli del prossimo film di Nolan. Infatti ultimamente i collegamenti da e verso Messina sono diventati una vera e propria Odissea, come il nuovo soggetto del prossimo film di Christopher Nolan che verrà girato anche in provincia di Messina. Il problema è dovuto alla frana dei primi di febbraio nel viadotto Mella, all’altezza di San Saba, tra Villafranca e Messina.

Questa chiusura disposta dal Comune di Messina e Anas ha spezzato Messina in due con la parte tirrenica rallentata dalla chiusura temporanea del tratto A20 tra Rometta e Milazzo. I tempi di percorrenza in uscita da Messina in direzione Palermo superano l’ora e mezza per dirigersi a Milazzo.

Intanto gli abitanti di Rodia e Orto Liuzzo, frazioni tirreniche del comune messinese sono completamente isolate a causa del prolungarsi della chiusura del ponte Mella, chiusura mal segnalata in ingresso. La sensazione è che i vari organi competenti sulla viabilità dialoghino male: Cas, Anas, Comune, Città Metropolitana. E i disagi continuano. Il viadotto che insiste sulla Statale 113 è stato chiuso nella prima settimana di febbraio a seguito di un crollo parziale. Si aspettava la riapertura parziale già la scorsa settimana ma è seguita una fumata nera da parte di Anas.

