Aeroporto Reggio Calabria, Franchini (SACAL) e ITA stroncano l’assessore di Falcomatà: la verità sul volo con Milano, “nessuna cancellazione”

Non c’è nessuna cancellazione del volo ITA Reggio Calabria-Milano: dal 30 marzo in poi non si può più prenotare semplicemente perchè non si è mai potuto prenotare. Era soltanto un volo aggiuntivo stagionale per i mesi invernali, e con estrema chiarezza era sempre e solo stato annunciato come tale. Invece l’Amministrazione Falcomatà, che per l’Aeroporto di Reggio Calabria non ha mai mosso un dito, prova a speculare politicamente cavalcando una non-notizia.

Infatti, dopo la clamorosa nota stampa dell’Assessore ai Trasporti del Comune di Reggio Calabria Paolo Malara, abbiamo contattato l’amministratore unico della SACAL Marco Franchini per un pubblico chiarimento tramite un’intervista a StrettoWeb.

Ha letto le dichiarazioni dell’assessore Malara?

“Francamente non so neanche chi sia l’assessore Malara“.

Si lamenta della cancellazione del volo ITA tra Milano e Reggio, chiede trasparenza.

“E invece non c’è stata nessuna cancellazione. Evidentemente l’assessore ignora che il volo era stato contrattualizzato solo per la winter, la stagione invernale, quindi da ottobre a marzo, ed eravamo riusciti ad ottenerlo per una disponibilità di aeromobili di ITA che abbiamo utilizzato sia a Reggio che a Lamezia. Adesso alla scadenza contrattuale, sia su Reggio che su Lamezia, il volo termina, ma era chiaro sin da subito quando l’abbiamo annunciato. E comunque direttore… mi faccia dire una cosa“.

Prego.

“Quando sono arrivato io, a Reggio c’era un solo volo con Milano, a singhiozzo. L’Aeroporto rischiava di chiudere. Il Comune se ne era totalmente disimpegnato. Adesso rimangono altri due collegamenti giornalieri con Milano, questo invernale era il terzo“.

Però l’assessore Malara parla di situazione “inquietante”, riporto testualmente, e dice che quel volo era pieno di professionisti e cittadini che lo usavano per motivi sanitari.

“Quel volo ha registrato il 35% di load factor, quindi dal punto di vista commerciale è totalmente insostenibile per la compagnia. In ogni caso, con ITA abbiamo un rapporto molto stretto: c’è una grande sinergia, stiamo lavorando a tutti i livelli per la promozione della Calabria, e siamo già all’opera per capire quali altri collegamenti possono essere utili per Reggio. Oggi l’Aeroporto dello Stretto ha 15 destinazioni nazionali ed internazionali, nel 2024 abbiamo battuto il record storico di passeggeri con oltre 600 mila, e nel 2025 auspichiamo di raggiungere addirittura il milione. Ripeto, quando siamo arrivati noi l’Aeroporto stava per chiudere…”

Ci saranno altre novità per lo scalo reggino?

“Si, Reggio sta beneficiando di uno sforzo enorme profuso concretamente dalla Regione grazie alla guida del governatore Occhiuto e alla collaborazione dell’on. Cannizzaro, lavoro che sta portando a risultati concreti per l’Aeroporto. Risultati che, ripeto, non hanno precedenti della storia in una città che prima di questi fatti concreti era abituata soltanto a chiacchiere e invece avrebbe meritato di più da tempo molto“.

Il comunicato ufficiale di ITA

Proprio mentre intervistiamo Franchini, arriva in redazione un comunicato stampa ufficiale di ITA Airways per comunicare che “l’incremento di capacità sul collegamento Milano Linate – Reggio Calabria, rappresentato dal volo giornaliero addizionale con partenza dall’aeroporto calabrese alle ore 06:15 e arrivo a Milano Linate alle 07:55 e rientro da Milano Linate alle 21:20 con arrivo a Reggio Calabria alle 23:05, è limitato alla stagione invernale che termina il prossimo 29 marzo, come peraltro rappresentato nel comunicato stampa diffuso in data 1° ottobre 2024. La Compagnia valuterà l’ipotesi di inserire capacità addizionale anche nella prossima stagione Summer 2025, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di disponibilità della flotta, di sostenibilità economica del volo e di effettiva presenza di domanda adeguata, anche considerando lo scenario competitivo, nell’ottica di contribuire ad agevolare gli spostamenti dei cittadini calabresi nel capoluogo lombardo e di sfruttare i collegamenti con le destinazioni domestiche e internazionali servite dall’aeroporto di Milano Linate“.

Nessuna cancellazione e nessuno scandalo, quindi. Piuttosto, appare molto grave che l’Assessore ai Trasporti del Comune di Reggio Calabria sia così poco impegnato nelle proprie attività istituzionali che l’amministratore unico di SACAL non sappia neanche chi sia, evidentemente perchè non l’ha mai visto né sentito così come i cittadini di Reggio Calabria che fino alla lettura di quest’articolo neanche sapevano di avere un Assessore comunale ai Trasporti. Ricordiamo che l’Amministrazione Comunale reggina è sempre quella di Falcomatà, dottor “volano frottole” sull’annuncio di Ryanair fatto due anni fa dal governatore Occhiuto. Lo stesso Sindaco e la stessa classe dirigente che avevano abbandonato l’Aeroporto al fallimento adesso hanno anche il coraggio di speculare sul banale, scontato e normale avvicendamento di voli stagionali che accade in tutti gli aeroporti del mondo.

