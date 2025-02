Aeroporto di Reggio Calabria, l’Assessore di Falcomatà: “perchè non si può più prenotare il volo ITA per Milano?”

StrettoWeb

“Suscita non poca preoccupazione l’impossibilità di prenotare, a fare dal prossimo 30 marzo, il volo Reggio Calabria-Milano delle 6:15 del mattino, con ritorno serale dalla Lombardia, garantito dalla compagnia ITA. Per questo invitiamo Sacal, società unica di gestione degli aeroporti calabresi, a fare massima chiarezza rispetto al rincorrersi di voci che inquietano, non poco, i cittadini delle città dello Stretto“. E’ quanto dichiara Paolo Malara, assessore comunale ai Trasporti, che, in una nota stampa, si rivolge direttamente all’amministratore unico dell’azienda, Marco Franchini, chiedendo lumi “sull’eventuale esistenza di programmi evidentemente sconosciuti all’utenza e alle istituzioni locali“.

“Una paventata sospensione del collegamento giornaliero con Milano – ha spiegato Malara – provocherebbe un danno enorme ai tanti professionisti che si muovono su quella tratta, così come arrecherebbe disagi notevoli, in termini di logistica e costi aggiuntivi, a quanti, purtroppo, hanno necessità di spostamento per problemi legati al proprio stato di salute o a quello dei loro familiari“.

“E’ di tutta evidenza – ha proseguito – che su temi tanto delicati e sensibili servano massima trasparenza e chiarezza perché incidono, fortemente, sulla qualità della vita dei cittadini. Come amministrazione comunale, ci auguriamo che l’impossibilità di effettuare le prenotazioni, a partire dalla fine del prossimo mese, sia frutto di un semplice disguido tecnico“.

“In caso diverso – ha concluso l’assessore Malara – sarebbe opportuno fornire, al più presto, delucidazioni nel merito di quella che sarebbe, a tutti gli effetti, una scelta irragionevole e a danno dell’intera area metropolitana dello Stretto. Una decisione che stride, oltretutto, con le ottime performance registrate dall’aerostazione cittadina e con le intenzioni di rilancio manifestate dalla compagnia, appena pochi mesi fa, proprio sul volo che, adesso, pare avvolto dalle nubi dell’incertezza“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.