ACR Messina, salta pure la conferenza stampa di Alaimo: è rinviata

StrettoWeb

Stefano Alaimo avrebbe dovuto parlare questa mattina, alle ore 12, per cercare di spiegare i motivi del mancato pagamento di contributi e ritenute da parte dell’AAD Invest Group, nuova proprietaria dell’ACR Messina. Il Presidente biancoscudato, però, non parlerà. Un attacco febbrile lo ha costretto a rinviare, informano dal club. La conferenza si terrà non appena Alaimo guarirà. Ad oggi, dunque, l’unica voce ufficiale resta quella del comunicato di ieri dell’AAD Invest, in inglese, sul proprio sito ufficiale. Nell’unico canale ufficiale del club, la pagina Facebook (e questo la dice lunga), neanche una virgola. Appositamente, sia chiaro, per evitare reazioni dei tifosi tutt’altro che tranquille.

Come documentato ieri, però, i tifosi hanno perso credibilità nella proprietà in un sol colpo, in poche ore, dopo che faticosamente i vertici avevano provato a recuperarne un po’, in queste settimane. Certo, lo scetticismo e l’incertezza rimanevano, ma la piazza cominciava a crederci, al netto di chi la metteva in guardia su dei dubbi che in realtà non sono mai stati chiariti. L’episodio della scadenza federale, al di là delle tentate rassicurazioni di ieri, non scalfisce la delusione dei supporters siciliani verso la proprietà. E non solo dei supporters, dal momento che ieri anche la squadra – con mister Banchieri e DS Roma – ha voluto fare chiarezza sulla situazione chiedendo trasparenza alla proprietà.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.