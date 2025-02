ACR Messina, nuovo incontro Basile-Roma: AAD Invest “scaricata”, le prossime mosse del Sindaco

StrettoWeb

Nuovo incontro questa mattina, come annunciato, tra il Sindaco di Messina Basile e il Direttore Sportivo dell’ACR Domenico Roma. Dopo il confronto di ieri, eccone un altro oggi, alla presenza del Direttore Generale del Comune Salvo Puccio e dell’Assessore allo Sport Massimo Finocchiaro. “Abbiamo oggi l’esigenza di trovare soluzioni per evitare che il mancato pagamento delle spettanze contributive porti a una penalizzazione pesante per la squadra. L’obiettivo è mantenere il Messina nella categoria in cui milita, garantendo un futuro sportivo dignitoso. Se la società riuscisse a versare l’importo necessario in tempi brevi, ci sarebbe la concreta possibilità di evitare conseguenze irreparabili per la classifica”, si legge in una nota.

Richiesta di aiuto agli imprenditori della città: appello pubblico con un conto corrente dedicato

“Per questo, si è deciso di lanciare un appello pubblico. In un momento così delicato, è necessario che le forze imprenditoriali si uniscano per garantire un supporto concreto. L’Amministrazione ha già avviato contatti con il tessuto imprenditoriale locale, nella speranza che si possa fare squadra per un obiettivo comune: salvare il Messina Calcio e il valore che rappresenta per la comunità. Verrà messo a disposizione un conto corrente dedicato di ACR Messina, così da canalizzare eventuali aiuti in modo trasparente e funzionale. Un ringraziamento particolare va al Direttore Sportivo Domenico Roma, che sta lavorando per mantenere unità e compattezza all’interno della squadra, un segnale di attaccamento che arriva anche dagli stessi giocatori, consapevoli dell’importanza del momento”, si conclude la nota.

Le colpe del Sindaco restano

Come già detto, l’AAD Invest è scomparsa. Dopo Thiam e La Fauci, defilatisi pubblicamente, non c’è traccia neanche di Alaimo, la cui conferenza annunciata è saltata per “febbre”. Di Cissé neanche l’ombra. Proprietà scomparsa, ma questo si era capito da giorni. Lo ha capito anche Basile, che indirettamente – non citando nessuna della proprietà – “scarica” la AAD Invest e chiede aiuto alle forze imprenditoriali della città affinché si possa supportare la società fino a fine stagione.

Le colpe per il Sindaco restano: avrebbe dovuto vigilare prima, aprendo gli occhi e trovando altre soluzioni insieme a Sciotto, che negli anni ha assecondato in maniera troppo soft. Le soluzioni locali, magari non entusiasmanti, sarebbero state – prima – sicuramente meno svantaggiose di un fondo estero sconosciuto e che aveva portato al fallimento un altro club in Belgio.

Di certo, non resta una grande figura e neanche una grande richiesta. Anziché “elemosinare” aiuto alla città, urge trovare imprenditori importanti e seri. E’ questo il compito principale della politica, non di certo quello di “scimmiottare” l’idea – già fallita – di far partire delle donazioni pubbliche da parte di soggetti interni alla società.

L’Assessore allo Sport Massimo Finocchiaro pubblica le coordinate del conto

L’Assessore Comunale allo Sport di Messina, Massimo Finocchiaro, rende note le coordinate del conto sull’ACR, annunciato da Basile. “Non è il tempo di riflettere, ma di agire”, spiega. “Proviamo ad andare oltre ogni pregiudizio e a qualsiasi ragionamento. Contribuiamo immediatamente tutti insieme ognuno di noi per ciò che può. Per chi volesse partecipare, qui le coordinate bancarie IBAN”:

IT43X0503482290000000002802

Intestato: ACR MESSINA SSD A R.L.

Banca: BPM filiale diMilazzo

Causale: Donazione per pagamento contributi ACR.

