ACR Messina, la grande fuga: ora scappano tutti. Le precisazioni di La Fauci

La grande fuga. No, non è il titolo di un film, bensì la situazione che si sta vivendo in casa Messina. Delusione, arrabbiatura, confusione, incertezza. Tifosi e ultrà imbufaliti, la squadra chiede chiarezza, mentre c’è chi continua a prendere in giro chiedendo soldi alla piazza come forma di aiuto e supporto. In tutto ciò, appunto, la grande fuga, perché c’è chi comincia a defilarsi, a chiarire le proprie posizioni, a fare alcune precisazioni, ma solo ora, dopo il caos di questi giorni.

Ha preso posizione Brahim Thiam, ex calciatore presente alla conferenza di Cissé di tre settimane fa, ma non è il solo. Anche il consulente La Fauci ha voluto precisare la sua situazione, dopo essere stato però tra i protagonisti del passaggio di proprietà, esponendosi pubblicamente nelle settimane di trattative e prima dell’arrivo di Alaimo. Consulente di AAD Invest, La Fauci non ha ricevuto un euro dall’AAD Invest – questione che sta provando a risolvere, sollecitando i compensi concordati e ancora non corrisposti – e si tira fuori anche dal lancio della raccolta fondi.

