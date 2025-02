ACR Messina, “è una farsa?”. Contributi non versati, silenzio dal club e tifosi imbufaliti: “vergognatevi, sparite”

StrettoWeb

Surreale? Fino ad un certo punto. La situazione intorno all‘ACR Messina sarebbe surreale, per certi versi assurda e senza senso, ma solo per chi si era illuso definitivamente che il presente – ma anche il futuro – fosse cambiato. Continuava, e continua, però, a regnare l’incertezza, il dubbio, che diventa sconforto – per i tifosi – dopo le notizie delle ultime ore.

È infatti scaduto il gong sulle scadenze federali e non si registrano novità, neanche ufficialmente. Ed è ciò che preoccupa di più la piazza. Cissè è scomparso, Sciotto non è intervenuto e non ci sono note o dichiarazioni ufficiali del club su una situazione misteriosa. Il Messina ha pagato gli stipendi ma non avrebbe corrisposto contributi e ritenute entro la scadenza della mezzanotte. Ultime ore drammatiche, ieri, che non hanno portato a scossoni, neanche in un colpo di coda di Sciotto, come si sperava.

L’ultima parola, ovviamente, spetta sempre alle comunicazioni e agli organi ufficiali. Ma, stando così le cose, la penalizzazione è dietro l’angolo, e metterebbe una pietra tombale su una salvezza già difficile. Andrebbe praticamente in fumo tutto il lavoro di queste settimane, i salti mortali di Roma sul mercato e le conferenze stampa, ultima quella di Cissè, dove sono emerse tante belle parole e – a questo punto – poco altro.

Una farsa, praticamente. Così la definiscono i tifosi, imbufaliti sui social. Si chiedono se “è una farsa”: “sparite” e “vergognatevi” i messaggi più comuni. C’è chi chiede una conferenza stampa immediata, chi parla di “fallimento pilotato” alla luce del trambusto di questi mesi e considerando la situazione Deinze. Su StrettoWeb da mesi descriviamo una situazione tutt’altro che chiara e lineare, dai risvolti incerti e che aveva bisogno di ulteriori verifiche. Le scadenze federali rappresentavano il primo vero e proprio step, ma se i risultati sono questi…

