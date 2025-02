ACR Messina, scende in campo la città: partono donazioni, hashtag e appelli. Ma il club fa infuriare i tifosi con un post sui social

StrettoWeb

A Messina la situazione resta incerta e delicata. La città, che ormai non crede più alla proprietà di AAD Invest Group, si aspettava quantomeno le parole di Alaimo in conferenza stampa, che però è saltata per problemi di salute del Presidente, come informa la società. Il mancato pagamento di alcune scadenze federali ha mandato su tutte le furie i tifosi, che si sono arrabbiati dopo aver creduto alle belle parole di Cissé di qualche settimana fa.

La piazza, però, prova a mobilitarsi per salvare il salvabile. In queste ore, infatti, sono partiti appelli e hashtag, dal nome “#salviamolabiancoscudata”, con l’intento di effettuare donazioni e quindi provvedere ai pagamenti di contributi e ritenute il prima possibile, così da “presentarsi” in una situazione meno grave del previsto in ottica penalizzazione. Tra i protagonisti di questa iniziativa ci sono il consulente Francesco La Fauci e l’addetto stampa Davide Gambale. Quest’ultimo, sui social, ha allegato la distinta del versamento effettuato per la donazione, accompagnata da un messaggio.

“Sos Acr Messina. Non potevo restare inerme di fronte ad una situazione paradossale che vede coinvolto il mio Messina. Con la mia azienda ho deciso di fare una donazione all’Acr per tentare di salvare il salvabile. Ho condiviso questo gesto con altri che hanno preso a cuore le sorti de Messina, come il dott. La Fauci che ha provveduto a fare il suo. I contributi vanno pagati entro domani per limitare i danni (rischiano così fra 1 e 2 punti di penalizzazione). L’ho fatto per il Messina, i tifosi e per quei calciatori che hanno dato il sangue per i nostri colori. Mi auguro che altri facciano la stessa cosa perché il Messina è dei messinesi. Spero solo non rimanga un gesto isolato, il tempo delle chiacchiere è scaduto! Servono fatti concreti”.

Il video sui social e i commenti imbufaliti dei tifosi

C’è intanto un episodio che ha letteralmente mandato fuori di testa i tifosi, già abbastanza arrabbiati. Il riferimento è un video pubblicato sulla pagina Facebook dove il tifoso Andrea – partecipante messinese di Affari Tuoi – ha invitato tutti allo stadio per il derby siciliano di lunedì sera contro il Trapani. Un filmato del tutto fuori luogo, fuori contesto e fuori tempo, in questi giorni caldi, e che non ha fatto altro che alimentare nuove discussioni e polemiche.

Anche perché, sulla stessa pagina Facebook – unico canale ufficiale della società ormai da tanto tempo – non è uscita fuori una virgola della situazione contributiva. L’ultimo aggiornamento prima del video, infatti, è relativo alla fotogallery della partita di Benevento. Insomma, una tempistica comunicativa sbagliata e che ha – giustamente – provocato l’ira dei tifosi, i quali hanno invaso di commenti lo stesso post. Uno di questi, emblematico, li racchiude tutti: “Noi stiamo per scomparire, Non trovate 130.000, Alaimo si finge malato e voi cosa fate? Sfruttate l’immagine di un grande tifoso del Messina per calmare le acque. Informate la città invece di fare finta di niente. Voi scomparirete, noi resteremo per sempre Pure nella ciumara e nei campi in terra”.

