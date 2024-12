E’ ufficiale, la moglie di Biden sarà a Messina | INFO e DETTAGLI

StrettoWeb

E’ ufficiale! Jill Tracy Jacobs, moglie del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sarà a Messina il prossimo 4 dicembre. La first lady, infatti, è di origini messinesi, del villaggio di Gesso, da dove partirono i bisnonni alla volta degli Usa. Sabato scorso, ai microfoni di StrettoWeb, Tonino Macrì, presidente dell’Associazione culturale “La Perla dei Peloritani” che, con Antonio Federico e Mario Sarica, h scoperto le origini “ibbisote” della moglie del presidente degli Stati Uniti, affermava: “sulla visita c’è massimo riserbo ma è da due mesi che è in moto la macchina organizzativa. Per noi è un sogno che si avvera”. “Nel 2020 abbiamo svolto un lavoro duro e difficoltoso per risalire all’albero genealogico di Jill Biden. Chi era l’avo messinese? Un bisnonno. In questa attività abbiamo avuto il sostegno degli abitanti, del consolato e dell’ambasciata. Il programma della visita? Non ne siamo a conoscenza al momento“, conclude Macrì.

Il programma della visita in Italia della First Lady

Da martedì 3 a domenica 8 dicembre, la First Lady Jill Biden sarà in visita in Italia, Emirati Arabi Uniti (EAU), Qatar e Francia.

Martedì 3 dicembre 2024

In serata, la First Lady partirà da Washington, D.C., dalla Joint Base Andrews, con destinazione Catania

Mercoledì 4 dicembre 2024

In mattinata, la First Lady arriverà alla base militare NAS Sigonella, a Catania, Italia. Sempre in mattinata, nell’ambito della sua iniziativa Joining Forces a sostegno delle famiglie dei militari e veterani, la First Lady incontrerà famiglie legate al mondo militare e terrà un discorso presso la NAS Sigonella.

Nella tarda mattinata, la First Lady visiterà Gesso, frazione del Comune di Messina che diede i natali ai suoi bisnonni. Sempre nel pomeriggio di mercoledì 4 dicembre, la First Lady partirà dalla NAS Sigonella con destinazione Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti.

