Messina, la moglie di Biden visiterà Gesso: “un sogno che si avvera” | INTERVISTA

Ormai è più di un’indiscrezione, quasi una certezza, anche se, in questi casi, il condizionale resta sempre d’obbligo, alla luce della caratura del personaggio e della difficile organizzazione. Sono ancora in corso sopralluoghi e riunioni organizzative, a Messina, per la probabile visita di Jill Tracy Jacobs, moglie del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. La first lady, infatti, è di origini messinesi, del villaggio di Gesso e dovrebbe essere in Sicilia il prossimo 4 dicembre.

Ai microfoni di StrettoWeb, Tonino Macrì, presidente dell’Associazione culturale “La Perla dei Peloritani” che con Antonio Federico e Mario Sarica hanno scoperto le origini “ibbisote” della moglie del presidente degli Stati Uniti, ha affermato: “sulla visita c’è massimo riserbo ma è da due mesi che è in moto la macchina organizzativa. Per noi è un sogno che si avvera”. “Nel 2020 abbiamo svolto un lavoro duro e difficoltoso per risalire all’albero genealogico di Jill Biden. Chi era l’avo messinese? Un bisnonno. In questa attività abbiamo avuto il sostegno degli abitanti, del consolato e dell’ambasciata. Il programma della visita? Non ne siamo a conoscenza al momento“, conclude Macrì.

