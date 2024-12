Trapani-Benevento, clamoroso Antonini: “partita truccata, arbitro provocatore. Un dirigente della Procura mi ha detto…”

StrettoWeb

E’ un Valerio Antonini più arrabbiato che mai quello che si presenta in conferenza stampa dopo Trapani-Benevento. La sua squadra ha perso per 1-2 dopo aver subito due reti nell’ultimo quarto d’ora. Per il Presidente granata, però, le maggiori colpe sono dell’arbitro: “arbitraggio impresentabile, a favore della squadra ospite che chiude la partita senza un ammonito. Difficile prendermela con la squadra, aveva dominato. Quando ti trovi davanti a situazioni del genere la squadra aveva già capito l’atteggiamento dell’arbitro. Se il presidente Marani non insiste con il VAR in Serie C continuiamo a vedere campionati truccati”.

“Chi sta su ha deciso che il Trapani deve giocare i playoff e non la promozione diretta, un mio giocatore ha detto che l’arbitro non vedeva l’ora di fischiare un rigore. Uno dei dirigenti della procura è venuto da me per dire che c’era rigore netto su Fall, spero che l’arbitro venga fermato il più possibile. Ai playoff c’è il VAR, la squadra dopo il rigore si è innervosita. Si sono lamentati, avevano la sensazione che l’arbitro fosse nettamente a favore degli altri. Questa è una partita truccata ed essere stato a bordo campo mi ha fatto vedere meglio gli atteggiamenti, da provocatore, dell’arbitro“, ha aggiunto.

Sul futuro di mister Aronica, è chiaro: “partita meno indicata per parlare dell’allenatore, ha schierato bene la squadra in campo, frutto di una settimana intensa. Io avrei fatto dei cambi differenti però, non avrei mai levato Kanoute, visto che il Benevento non riusciva a marcarlo. Non è in discussione”.

