Serie C: che rammarico per il Trapani! I siciliani perdono nel finale contro la capolista Benevento | CLASSIFICA

In 13 minuti il Benevento ribalta la partita (1-2) e porta a casa i tre punti contro un ottimo Trapani che riesce a mettere sotto la capolista del girone C di Serie C. Il primo tempo è stato caratterizzato da varie occasioni da una parte e dall’altra. Il Benevento si è subito reso pericoloso, creando diverse opportunità già nei primi minuti di gioco, senza però trovare la rete. I padroni di casa hanno risposto con grinta e con un grande pressing, riuscendo a passare in vantaggio al 42′ con il goal di Lescano.

Nel secondo tempo, il Benevento cerca di alzare i ritmi per arrivare al pari che arriva al 77′ con un calcio di rigore segnato da Lanini. Al 90′ è ancora Lanini a ribaltare la partita con un tiro che si infila all’angolino. Il Trapani attacca a testa bassa ed in due occasione sfiora il pari. La partita si chiude dopo 5 minuti di recupero.

Risultati Serie C 18ª Giornata

Venerdì 6 dicembre

Ore 20:30

Audace Cerignola-Altamura 1-1

Sabato 7 dicembre

Ore 15:00

Potenza-Latina 5-1

Ore 17:30

ACR Messina-Foggia 0-3

Domenica 8 dicembre

Ore 15:00

Cavese-Juventus U23 0-1

Crotone-Casertana 2-3

Picerno-Turris 2-0

Ore 17:30

Avellino-Sorrento 1-0

Taranto-Catania 1-5

Ore 19:30

Trapani-Benevento 1-2

Ore 20:30

Lunedì 9 dicembre

Giugliano-Monopoli

Classifica Serie C

Benevento 37 Audace Cerignola 31 Monopoli 29 Potenza 29 Avellino 29 Picerno 28 Catania 28 (-1) Sorrento 27 Crotone 26 Giugliano 24 Trapani 24 Altamura 23 Cavese 21 Foggia 21 Casertana 20 Latina 17 ACR Messina 16 Juventus U23 14 Turris 11 (-5) Taranto 3 (-10)

Programma 19ª Giornata Serie C

Venerdì 13 dicembre

Ore 20:30

Altamura-Avellino

Sabato 14 dicembre

Ore 15:00

Casertana-Trapani

Juventus U23-ACR Messina

Sorrento Cavese

Ore 17:30

Benevento-Giugliano

Catania-Potenza

Domenica 15 dicembre

Ore 12:30

Turris-Crotone

Ore 15:00

Monopoli-Taranto

Ore 19:30

Foggia-Picerno

Lunedì 16 dicembre

Ore 20:30

Latina-Audace Cerignola

