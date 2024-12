Tragedia in casa: precipita da una finestra, muore bimbo di 11 anni

StrettoWeb

Tragedia a Roma, in periferia, precisamente in via Igino Giordani al Collatino. Un bambino di 11 anni, infatti, è morto dopo essere precipitato da una finestra, cadendo da un’altezza di un po’ di metri. Il bimbo era stato trasportato in condizioni disperate dal 118 all’ospedale pediatrico Bambino Gesù dove è poi deceduto.

