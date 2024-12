Serie D: il Siracusa ne fa 5 e vola, ok anche la Scafatese. Male Reggina e Vibonese. Risultati e la classifica

StrettoWeb

Pokerissimo. Così il Siracusa mette il timbro sulla classifica, vince agilmente il testa-coda contro l’Akragas e mantiene il primato solitario: questo pomeriggio è 5-0 aretuseo contro gli agrigentini. Segue la Scafatese, che vince in casa del Castrumfavara e rimane in scia. Dietro, al terzo posto, un trio: Sambiase, Reggina e Vibonese. La scena se la prendono i lametini, che rifilano 4 reti all’Acireale. Malissimo amaranto e rossoblu. La squadra di Trocini pareggia a Caltanissetta, quella di Facciolo perde in casa contro l’Enna, ma in inferiorità numerica. A ridosso della zona playoff, altra sorpresa, oltre il Sambiase: il Paternò, che batte di misura il Licata e rimane a -3 dal treno spareggi.

Di seguito tutti i risultati e la classifica.

Risultati Serie D, 14ª giornata

Castrumfavara-Scafatese 0-1

Locri-Ragusa 2-2

Nissa-Reggina 1-1

Paternò-Licata 1-0

Pompei-Sant’Agata 1-1

Sambiase-Acireale 4-2

Sancataldese-Igea Virtus 2-1

Siracusa-Akragas 5-0

Vibonese-Enna 0-1

Classifica Serie D

Siracusa 32 Scafatese 29 Sambiase 26 Reggina 26 Vibonese 26 Paternò 22 Enna 19 Castrumfavara 18 Nissa 17 Igea Virtus 17 Locri 17 Sancataldese 16 Ragusa 14 Sant’Agata 14 Pompei 14 Licata 12 Acireale 11 Akragas 7

Prossimo turno

Recupero 13ª giornata

Akragas-Paternò

15ª giornata (domenica 8 dicembre alle ore 14.30)

Akragas-Vibonese

Acireale-Pompei

Enna-Nissa

Igea Virtus-Scafatese

Licata-Sambiase

Paternò-Siracusa

Reggina-Locri

Sant’Agata-Sancataldese

Ragusa-Castrumfavara

