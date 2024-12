Coppa Italia Serie D, Reggina-Enna: i convocati di Trocini

StrettoWeb

Tra risultati deludenti, prestazioni scialbe ed esoneri dalle motivazioni assurde (ancora senza ufficialità), la Reggina si prepara al match di Coppa Italia di Serie D di domani pomeriggio – ore 14.30 – contro l’Enna. Al Granillo si scende in campo per gli ottavi: gli amaranto li hanno ottenuti vincendo in casa della Gelbison, i siciliani battendo il Siracusa.

Sono 20 i convocati di mister Bruno Trocini:

Portieri : Lagonigro, Martinez

: Lagonigro, Martinez Difensori : Adejo, Aluisi, Bonacchi, Girasole, Giuliodori, Malara

: Adejo, Aluisi, Bonacchi, Girasole, Giuliodori, Malara Centrocampisti : Forciniti, Ndoye, Racine Ba, Salandria, Veron

: Forciniti, Ndoye, Racine Ba, Salandria, Veron Attaccanti: Barranco, Curiale, Perri, Provazza, Putortì, Renelus, Rosseti

Purtortì classe 2007 indosserà la maglia n. 37

