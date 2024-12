Catanzaro, finale da batticuore: gol annullato dal Var, poi il 2-1 sul Brescia | CLASSIFICA

StrettoWeb

Il solito Catanzaro contro il quale non è mai finita finchè l’arbitro, con il suo triplice fischio, non dice che è finita. Tante le gare in cui i calabresi hanno rimontato lo svantaggio, sfiorato la vittoria, probabilmente hanno anche raccolto meno del dovuto. Quella del pomeriggio odierno contro il Brescia sembrava una di queste ma il gol al 98′, dopo che il Var 10 minuti prima aveva stozzato in gola la gioia della vittoria, ha reso il pomeriggio del Ceravolo dolcissimo.

Calabresi in campo con una maglia speciale a scopo benefico contro un Brescia particolarmente agguerrito nelle fasi iniziali. Al 21′ Bjarnason apre le marcature regalando il vantaggio al Brescia: assist mancino di Galazzi e incornata dell’islandese abile in inserimento. Al 43′ arriva il pari di Biasci che sul secondo palo corregge in rete un cross proveniente dalla destra.

Nel secondo tempo i calabresi perdono D’Alessandro per infortunio. Il finale è decisamente palpitante. Mentre la gara sembra orientata verso l’1-1, Compagnon segna la rete che fa esplodere il “Ceravolo” all’88’ ma il Var annulla. Resta l’amaro in bocca ma… ci pensa Bonini a cancellarlo: gol al 98′ su assist di Scognamillo. E questa volta è tutto regolare. Il Catanzaro può fare festa!

Risultati 16ª Giornata Serie B

Venerdì 6 dicembre

Ore 20:30

Juve Stabia-Sudtirol 2-1

Sabato 7 dicembre

Ore 15:00

Bari-Cesena 1-0

Carrarese-Palermo 1-0

Mantova-Pisa 2-3

Modena-Salernitana 1-1

Ore 17:15

Cosenza-Frosinone 0-1

Domenica 8 dicembre

Ore 15:00

Catanzaro-Brescia 2-1

Cremonese-Reggiana 0-2

Spezia-Cittadella 5-0

Ore 17:15

Sassuolo-Sampdoria

Classifica Serie B

Sassuolo 34 Pisa 34 Spezia 33 Cremonese 24 Bari 24 Cesena 22 Juve Stabia 22 Palermo 21 Catanzaro 20 Brescia 19 Carrarese 19 Reggiana 18 Mantova 18 Modena 17 Sampdoria 17 Salernitana 17 Cosenza 16 (-4) Frosinone 16 Sudtirol 13 Cittadella 13

Programma 17ª Giornata Serie B

Venerdì 13 Dicembre

Ore 20:30

Pisa-Bari

Sabato 14 dicembre

Ore 15:00

Cesena-Cosenza

Frosinone-Sassuolo

Reggiana-Modena

Sudtirol-Mantova

Ore 17:15

Sampdoria-Spezia

Domenica 15 dicembre

Ore 15:00

Brescia-Carrarese

Cittadella-Cremonese

Palermo-Catanzaro

Ore 17:15

Salernitana-Juve Stabia

