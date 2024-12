Il bel gesto del Catanzaro, contro il Brescia con una maglia speciale: divise all’asta e ricavato all’ospedale

StrettoWeb

“L’US Catanzaro 1929 ancora protagonista di un’iniziativa solidale. In occasione della partita casalinga contro il Brescia, in programma l’8 dicembre, i giallorossi indosseranno una maglia speciale, realizzata dallo sponsor tecnico Eye Sport e disegnata, con grande estro creativo, dell’artista catanzarese Massimo Sirelli”. Così in una nota ufficiale il club giallorosso annuncia una bella iniziativa per la partita di domenica contro il Brescia, una maglia speciale indossata dai giocatori.

“La maglia, prodotta in edizione limitata (400 pezzi), sarà disponibile dopo la gara, presso l’US Catanzaro Store, su Corso Mazzini, nel centro storico della città anche via web per i tifosi che vivono fuori dalla città. Le divise indossate dai giocatori saranno invece messe all’asta sulla piattaforma CharityStars. Il ricavato dell’iniziativa, al netto dei costi di realizzazione, sarà interamente devoluto all’Azienda Ospedaliero Universitaria “Renato Dulbecco” per l’acquisto di strumentazione medica necessaria, contribuendo così a migliorare i servizi sanitari offerti al nostro territorio”, si legge.

“È con grande orgoglio che proseguiamo il nostro impegno sociale” ha dichiarato il Presidente Floriano Noto. “Questa iniziativa è un’occasione per unire arte, sport e solidarietà. Sono certo che, come sempre, i nostri tifosi risponderanno con entusiasmo e partecipazione, confermando il loro straordinario spirito solidale, con la consapevolezza che ogni contributo farà la differenza per il bene della comunità”.

