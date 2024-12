Catania, Toscano deluso dopo l’ennesimo pari: “non sono soddisfatto, persi due punti”

StrettoWeb

Ennesimo pari per il Catania. Ieri un 1-1 contro la Cavese che allontana sempre di più la vetta. Rammaricato e deluso, in conferenza a fine gara, mister Mimmo Toscano: “è come se il Diavolo si fosse messo di traverso, la partita era in controllo, ma dovevamo tenere lo stesso ritmo nella ripresa dopo un buon primo tempo. Una squadra come la nostra deve portare a casa queste partite, con un po’ di rabbia non avremmo buttato questi due punti“.

Qualche scusante, però, c’è anche sui tanti assenti: “ci auguriamo di recuperare tutto l’organico il prima possibile. Il Catania ancora può guadagnare posizioni e accorciare la classifica, a patto che faccia dei miglioramenti sotto alcuni aspetti recuperando il più possibile gli infortunati. Abbiamo avuto tanti vicissitudini finora, con tutto l’organico a disposizione vedremo qual è la mentalità di questa squadra. Finora non sono soddisfatto di quanto visto – ha aggiunto Toscano – abbiamo lasciato troppi punti per strada ed è arrivato il momento di uscire dal campo senza nessun rammarico. Io non mi rassegno mai, ma sono amareggiato per i ragazzi, perché vedo il loro impegno”.

