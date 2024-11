Serie C: brutto pari per il Catania contro la Cavese davanti a 15 mila spettatori | CLASSIFICA

StrettoWeb

Brutto pari per il Catania contro la Cavese nella 17ª giornata di Serie C, girone C. Rossazzurri ancora scossi dal pesante 5-0 incassato in Coppa Italia dai rivali del Trapani. La squadra di Toscano non riesce ad approfittare del turno casalingo restando, quindi, lontano dalle prime posizioni. Eppure c’erano tutti gli ingredienti per fare bene e portare a casa i tre punti con ben 15 mila tifosi festanti sugli spalti.

La partita

La rete dal dischetto di Stoppa decide un primo tempo bloccato tra Catania e Cavese. Al Massimino, dopo i primi 45′ è 1-0 il risultato con i siciliani molto spigliati anche se gli ospiti, nel finire della prima frazione, hanno sfiorato il pari. Nel secondo tempo, ad un quarto d’ora dalla fine trova il pari la Cavese: punizione battuta da Pezzella per l’inserimento puntuale dell’ex Palermo Fella che di testa batte Bethers, 1-1. Il Catania cerca di organizzarsi per cercare di segnare il goal vittoria ma nel recupero l’ex Juve Sturaro si divora la rete da buonissima posizione.

Risultati Serie C 17ª Giornata

Sabato 30 novembre

Ore 15:00

Altamura-Trapani 2-1

Benevento-Audace Cerignola 1-1

Foggia-Crotone 1-1

Latina-Picerno 2-0

Ore 17:30

Catania-Cavese 1-1

Domenica 1 dicembre

Ore 15:00

Casertana-Potenza

Ore 17:30

Juventus U23-Taranto

Turris-ACR Messina

Ore 20:30

Monopoli-Avellino

Sorrento-Giugliano

Classifica Serie C

Benevento 34 Audace Cerignola 30 Monopoli 28 Crotone 26 Picerno 25 Avellino 25 Potenza 25 Catania 25 (-1) Giugliano 24 Sorrento 24 Trapani 24 Altamura 22 Cavese 21 Foggia 18 Latina 17 Casertana 16 ACR Messina 13 Turris 11 (-5) Juventus U23 8 Taranto 3 (-10)

Programma 18ª Giornata Serie C

Venerdì 6 dicembre

Ore 20:30

Audace Cerignola-Altamura

Sabato 7 dicembre

Ore 15:00

Potenza-Latina

Ore 17:30

ACR Messina-Foggia

Domenica 8 dicembre

Ore 15:00

Cavese-Juventus U23

Crotone-Casertana

Picerno-Turris

Ore 17:30

Avellino-Sorrento

Taranto-Catania

Ore 19:30

Trapani-Benevento

Ore 20:30

Lunedì 9 dicembre

Giugliano-Monopoli

