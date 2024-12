Capodanno Mediaset a Catania, è giallo: “il bando non è scaduto”

StrettoWeb

Una nota del Comune di Palermo ha movimentato le ultime ore sull’isola in merito al luogo in cui si terrà il Capodanno Mediaset. La Regione, com’è noto, ha stanziato 2 milioni di euro per far sì che l’ultima notte dell’anno targata Canale 5 si svolga in Sicilia. Le indiscrezioni, poi diventate conferme anche da alcuni addetti ai lavori, hanno portato alla scelta di Catania, Piazza Duomo per la precisione. Nessuna ufficialità diretta, ma tante conferme.

Eppure da Palermo precisano: “in merito a quanto riportato da alcuni organi di stampa, Palazzo d’Orleans chiarisce che la Regione ha pubblicato un avviso rivolto agli operatori televisivi per l’organizzazione e la messa in onda di un evento per il Capodanno 2025. La Regione non ha individuato alcuna città per ospitare la manifestazione, lasciando alle tv il compito di proporre progetti che includano anche la scelta della località, sulla base delle specifiche esigenze televisive” si legge. “L’avviso, che è ancora aperto e scadrà la prossima settimana, prevede infatti che siano le stesse emittenti televisive a presentare le proprie proposte, comprendenti esibizioni artistiche in linea con i tradizionali spettacoli dell’ultimo giorno dell’anno” conclude la nota.

In pratica, il bando sull’emittente tv e sul luogo non è ancora scaduto e la scelta non è quindi definita, anche se oggi siamo all’8 dicembre e la scadenza si avvicina. Confermate le indiscrezioni sulla scelta di Catania, così come la conduzione di Federica Panicucci e la folta presenza da “Amici” di Maria De Filippi, ma dal capoluogo isolano hanno voluto fare intendere che non c’è ancora una scelta ufficiale.

